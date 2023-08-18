Президент «Урала» Иванов считает, что Шатову рано завершать карьеру футболиста
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«Сейчас он травмирован и пошёл учиться. Он сказал, что если понравится, продолжит учиться. А если нет, может быть, вернётся. Очень хочу, чтобы он вернулся. Ему ещё рано заканчивать, он ещё очень многое может дать молодым футболистам», — цитирует Иванова РИА Новости.
33‑летний игрок не выходил на поле с ноября 2022 года из‑за полученной мышечной травмы. Контракт полузащитника с екатеринбургским клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
Ранее бывший тренер «Сочи» Дмитрий Пятибратов дал понять, что не особо удивлён удачным стартом «Урала» в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.