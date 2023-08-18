Чесноков считает, что у Касаткиной не было шансов обыграть Соболенко
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«Если Соболенко почувствует уверенность, она начинает сносить любого игрока, что вчера и произошло. Соболенко здорово подавала, и я даже не видел, за счёт чего Касаткина могла бы победить, просто не было никаких шансов», — цитирует Чеснокова ТАСС.
Белоруска одержала победу над россиянкой со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут.
В четвертьфинале турнира спортсменка из Белоруссии сыграет с туниской Онс Жабер.
Ранее Соболенко заявила, что счастлива обыграть Касаткину.