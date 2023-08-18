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Чесноков считает, что у Касаткиной не было шансов обыграть Соболенко

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался о поражении российской теннисистки Дарьи Касаткиной от белоруски Арины Соболенко в матче третьего круга турнира в Цинциннати.
Чесноков считает, что у Касаткиной не было шансов обыграть Соболенко
  • globallookpress.com
  • © Rob Prange/Keystone Press Agency

«Если Соболенко почувствует уверенность, она начинает сносить любого игрока, что вчера и произошло. Соболенко здорово подавала, и я даже не видел, за счёт чего Касаткина могла бы победить, просто не было никаких шансов», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Белоруска одержала победу над россиянкой со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут.

В четвертьфинале турнира спортсменка из Белоруссии сыграет с туниской Онс Жабер.

Ранее Соболенко заявила, что счастлива обыграть Касаткину.

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