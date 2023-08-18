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Ещенко признался, что завершил карьеру футболиста в «Спартаке» из-за слов Ваноли

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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, почему принял решение завершить спортивную карьеру.
Ещенко признался, что завершил карьеру футболиста в «Спартаке» из-за слов Ваноли
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Он сказал, что я ему нужен как тренер. На этих словах Ваноли я и закончил футбольную карьеру, хотя участвовал в тренировках — двигался и играл. Точно не был худшим», — цитирует Ещенко «Чемпионат».

39‑летний россиянин перешёл в «Спартак» из столичного «Динамо» в 2016 году и выступал за красно-белых до 2021 года. В 2022-м он входил в тренерский штаб Паоло Ваноли. Ещенко является чемпионом России в составе московского клуба и обладателем Суперкубка страны.

Ранее Ещенко оценил переход Медины в «Спартак» из ЦСКА.

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