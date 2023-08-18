«Ливерпуль» объявил о переходе полузащитника Эндо

Полузащитник «Штутгарта» Ватару Эндо перешёл в «Ливерпуль».

Как сообщается на официальном сайте клуба, 30-летний японский футболист будет выступать под третьим номером. Срок действия контракта не разглашается.

В сезоне-2022/23 японец провёл за команду 40 матчей, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

По информации журналиста Фабрицио Романо, футболист подпишет контракт на три года. «Ливерпуль» готов заплатить за него €18 млн.

Ранее Клопп объяснил недовольство Салаха после замены в матче с «Челси».