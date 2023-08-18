«Ахмат» объявил о назначении Ромащенко на пост главного тренера
- РИА Новости
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«Мы рады приветствовать в Грозном Мирослава Юрьевича и его помощников. Желаем удачи и побед!» — говорится в сообщении.
Уточняется, что стороны подписали контракт сроком на три года.
15 августа «Ахмат» сообщил об уходе из команды Сергея Ташуева. Клуб и специалист расторгли контракт по согласию сторон. Исполнять обязанности тренера будет наставник молодёжной команды Иса Байтиев.
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов отказался возглавить «Ахмат».