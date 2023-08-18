«Ахмат» объявил о назначении Ромащенко на пост главного тренера

Российский специалист Мирослав Ромащенко возглавил «Ахмат».

«Мы рады приветствовать в Грозном Мирослава Юрьевича и его помощников. Желаем удачи и побед!» — говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны подписали контракт сроком на три года.

15 августа «Ахмат» сообщил об уходе из команды Сергея Ташуева. Клуб и специалист расторгли контракт по согласию сторон. Исполнять обязанности тренера будет наставник молодёжной команды Иса Байтиев.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов отказался возглавить «Ахмат».