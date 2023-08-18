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Карпов: новым главным тренером «Ахмата» станет Ромащенко

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Российский специалист Мирослав Ромащенко возглавит грозненский «Ахмат».
Карпов: новым главным тренером «Ахмата» станет Ромащенко
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Как сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале, тренер уже прибыл в Грозный, он подпишет контракт до 2026 года. Отмечается, что у Ромащенко будет свой тренерский штаб.

15 августа «Ахмат» сообщил об уходе из команды Сергея Ташуева. Клуб и специалист расторгли контракт по согласию сторон. Исполнять обязанности тренера будет наставник молодёжной команды Иса Байтиев.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов отказался возглавить «Ахмат».

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