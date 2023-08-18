Хоккеист Тэйвз приостановил карьеру из-за проблем со здоровьем
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«Я объявляю, что я не завершаю карьеру, но в следующем сезоне беру перерыв в игре. Я не могу отрицать свою любовь к хоккею и по-прежнему испытываю страсть к турнирам на самом высоком уровне», — написал 35-летний хоккеист в соцсетях.
По его словам, последние несколько сезонов были очень трудными из-за проблем со здоровьем.
Напомним, что Тэйвз является трёхкратным победителем Кубка Стэнли. В составе сборной Канады игрок также стал двукратным олимпийским чемпионом.
Ранее Александр Овечкин заявил, что остаётся в «Вашингтоне» из-за любви клуба к нему.