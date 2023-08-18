Хоккеист Тэйвз приостановил карьеру из-за проблем со здоровьем

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Джонатан Тэйвз приостановил карьеру на сезон-2023/24 из-за проблем со здоровьем.

«Я объявляю, что я не завершаю карьеру, но в следующем сезоне беру перерыв в игре. Я не могу отрицать свою любовь к хоккею и по-прежнему испытываю страсть к турнирам на самом высоком уровне», — написал 35-летний хоккеист в соцсетях.

По его словам, последние несколько сезонов были очень трудными из-за проблем со здоровьем.

Напомним, что Тэйвз является трёхкратным победителем Кубка Стэнли. В составе сборной Канады игрок также стал двукратным олимпийским чемпионом.

Ранее Александр Овечкин заявил, что остаётся в «Вашингтоне» из-за любви клуба к нему.