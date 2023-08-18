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Женщина-тренер может возглавить мужскую сборную Англии после Саутгейта

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Главный тренер женской сборной Англии по футболу Сарина Вигман может сменить Гарета Саутгейта на посту наставника мужской национальной команды.
Женщина-тренер может возглавить мужскую сборную Англии после Саутгейта
  • © AP Photo/Rick Rycroft

«Люди говорят, что это лучший человек для этой работы. Почему это должен быть мужчина? Но мне не нравится мысль о том, что на эту должность может претендовать только мужчина», — цитирует главу Английской футбольной ассоциации Марка Буллингема ESPN.

Напомним, что Саутгейт возглавил сборную Англии в 2016 году. Под его руководством национальная команда завоевала серебряные медали чемпионата Европы — 2020. На мундиале в Катаре англичане вылетели в четвертьфинале, уступив команде Франции.

Ранее сообщалось, что Англия разгромила Мальту в квалификации на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

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