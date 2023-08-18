Женщина-тренер может возглавить мужскую сборную Англии после Саутгейта

Главный тренер женской сборной Англии по футболу Сарина Вигман может сменить Гарета Саутгейта на посту наставника мужской национальной команды.

«Люди говорят, что это лучший человек для этой работы. Почему это должен быть мужчина? Но мне не нравится мысль о том, что на эту должность может претендовать только мужчина», — цитирует главу Английской футбольной ассоциации Марка Буллингема ESPN.

Напомним, что Саутгейт возглавил сборную Англии в 2016 году. Под его руководством национальная команда завоевала серебряные медали чемпионата Европы — 2020. На мундиале в Катаре англичане вылетели в четвертьфинале, уступив команде Франции.

Ранее сообщалось, что Англия разгромила Мальту в квалификации на чемпионат Европы по футболу 2024 года.