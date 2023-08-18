Президент «Аль-Шабаб» назвал проблему, с которой столкнулись саудовские клубы летом
- AP
«Когда упоминаешь, что ты из саудовского клуба, они утраивают свои финансовые требования! Они думают, что мы все принадлежим государственному инвестиционному фонду нашей страны», — цитирует Аль-Балтана Reddit.
Напомним, что восемь из десяти самых высокооплачиваемых футболистов мира играют в Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что победитель чемпионата Саудовской Аравии может сыграть в Лиге чемпионов сезона-2025/26.