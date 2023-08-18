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Месси: я всегда держал в уме вариант с США и с радостью приехал

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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о переходе в Профессиональную футбольную лигу США и Канады (МЛС).

«Я с огромной радостью приехал сюда, и то, что мы дошли до финала, стало огромным сюрпризом. Я всегда держал в уме вариант с США. Поначалу тут было сложновато, учитывая жару и всё остальное, но теперь мне тут комфортно», — цитирует Месси CBS News.

36-летний игрок присоединился к клубу на правах свободного агента. Он играет под десятым номером. Золотой призёр минувшего чемпионата мира подписал контракт с клубом МЛС до конца сезона 2025 года.

16 августа Месси вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю «Интер Майами», забив девять мячей и обогнав полузащитника Роберта Тэйлора, на счету которого восемь голов в составе клуба.

Ранее Месси заявил, что не считает «Золотой мяч» самой ценной наградой.

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