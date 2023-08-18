Угрозы жизни госпитализированных детей после посещения бассейна в Сочи нет
Десять детей, госпитализированных после посещения бассейна в Сочи, находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы их жизни нет, сообщает РИА Новости.
По информации СМИ, 14 детей и семь тренеров пожаловались на кашель, недомогание и слабость после посещения комплекса.
Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы воды из двух бассейнов.
Ранее десять московских спортсменов оказались в больнице после посещения сауны с бассейном в санатории «Аврора» Лазаревского района Сочи.