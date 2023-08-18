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Угрозы жизни госпитализированных детей после посещения бассейна в Сочи нет

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Десять спортсменов из Москвы были госпитализированы в городскую больницу в Сочи после посещения сауны с бассейном в санатории.

Десять детей, госпитализированных после посещения бассейна в Сочи, находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы их жизни нет, сообщает РИА Новости.

По информации СМИ, 14 детей и семь тренеров пожаловались на кашель, недомогание и слабость после посещения комплекса.

Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы воды из двух бассейнов.

Ранее десять московских спортсменов оказались в больнице после посещения сауны с бассейном в санатории «Аврора» Лазаревского района Сочи.

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