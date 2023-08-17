Матчи 6-го тура Первой лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах в Махачкале
Футбольная национальная лига выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщается в заявлении лиги.
Матчи пройдут с 19 по 21 августа.
В результате взрыва на АЗС в Дагестане 14 августа пострадали 119 человек, 35 погибли, в том числе три ребёнка.
Ранее руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) приняло решение почтить память жертв трагедии в Дагестане и бывшего руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрея Будогосского.