Матчи 6-го тура Первой лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах в Махачкале

Матчи 6‑го тура Первой лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах взрыва на АЗС в Махачкале.

Футбольная национальная лига выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщается в заявлении лиги.

Матчи пройдут с 19 по 21 августа.

В результате взрыва на АЗС в Дагестане 14 августа пострадали 119 человек, 35 погибли, в том числе три ребёнка.

Ранее руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) приняло решение почтить память жертв трагедии в Дагестане и бывшего руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрея Будогосского.