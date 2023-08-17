Масалитин назвал потерей для ЦСКА переход Зайнутдинова в «Бешикташ»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин назвал переход защитника Бактиёра Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ» потерей для московского клуба.

«В этой ситуации уход Бахи — это потеря для ЦСКА. Он закрывал две позиции — центр обороны и левый латераль. Пускай Бактиёр попробует себя в Турции. Естественно, футболист должен стремиться играть по максимуму», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил о договорённости по переходу футболиста сборной Казахстана в «Бешикташ». Он также отметил, что 17 августа игрок отправился в Стамбул на медосмотр, а также попрощался с командой и сотрудниками ЦСКА.

В прошедшем сезоне 25-летний футболист забил один мяч и отдал три результативные передачи в 27 матчах за армейцев во всех турнирах. По информации СМИ, футболист перейдёт в турецкий клуб за €5 млн.

Ранее хорватский полузащитник Кристиян Бистрович вернулся в расположение столичного ЦСКА.