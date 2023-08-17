World Athletics удовлетворена работой ВФЛА по исполнению условий восстановления

Глава рабочей группы Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Руне Андерсен заявил, что удовлетворён работой руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в вопросе выполнения условий восстановления организации.

«Независимая аудиторская группа подтвердила, что ВФЛА соответствует всем подробным критериям и требованиям, изложенным в плане восстановления, утверждённом советом в марте 2021 года», — цитирует Андерсена Inside The Games.

Он также сообщил совету, что рабочая группа лично виделась с президентом ВФЛА Петром Ивановым и была удовлетворена тем, что в ВФЛА понимают важность этих требований и привержены их соблюдению.

Совет World Athletics в марте восстановил статус ВФЛА. Однако продлил отстранение легкоатлетов из России из-за ситуации на Украине.

Ранее президент World Athletics Себастьян Коу дал понять, что не испытывает сожалений в связи с восстановлением ВФЛА.