Зверев: Медведев ничего не отдаёт просто, нужно самому выигрывать матч
- AP
«Он ничего не отдаёт просто, нужно самому выигрывать матч — и я это сделал. Очень доволен, что сегодня наконец победил его», — заявил Зверев на пресс-конференции.
Медведев проиграл немцу со счётом 4:6, 7:5, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты.
За выход в полуфинал Зверев сыграет с победителем пары Маккензи Макдональд (США) — Адриан Маннарино (Франция).
Ранее вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко подшутила над вторым номером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов сербом Новаком Джоковичем на турнире в Цинциннати (США).