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Зверев: Медведев ничего не отдаёт просто, нужно самому выигрывать матч

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Немецкий теннисист, экс-вторая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати.
Зверев: Медведев ничего не отдаёт просто, нужно самому выигрывать матч
  • AP

«Он ничего не отдаёт просто, нужно самому выигрывать матч — и я это сделал. Очень доволен, что сегодня наконец победил его», — заявил Зверев на пресс-конференции.

Медведев проиграл немцу со счётом 4:6, 7:5, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты.

За выход в полуфинал Зверев сыграет с победителем пары Маккензи Макдональд (США) — Адриан Маннарино (Франция).

Ранее вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко подшутила над вторым номером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов сербом Новаком Джоковичем на турнире в Цинциннати (США).

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