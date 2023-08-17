Зверев: Медведев ничего не отдаёт просто, нужно самому выигрывать матч

Немецкий теннисист, экс-вторая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати.

«Он ничего не отдаёт просто, нужно самому выигрывать матч — и я это сделал. Очень доволен, что сегодня наконец победил его», — заявил Зверев на пресс-конференции.

Медведев проиграл немцу со счётом 4:6, 7:5, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты.

За выход в полуфинал Зверев сыграет с победителем пары Маккензи Макдональд (США) — Адриан Маннарино (Франция).

Ранее вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко подшутила над вторым номером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов сербом Новаком Джоковичем на турнире в Цинциннати (США).