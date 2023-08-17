ЦСКА договорился с «Бешикташем» о переходе Зайнутдинова

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил о договорённости по переходу футболиста сборной Казахстана Бахтиёра Зайнутдинова в «Бешикташ».

«ЦСКА и «Бешикташ» достигли принципиальной договорённости о переходе Зайнутдинова. Клуб пошёл на встречу Бахе, и уже сегодня он отправился на медобследование в Стамбул», — заявил Брейдо в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что игрок попрощался с командой на базе, а затем приехал на стадион попрощаться с сотрудниками офиса.

В прошедшем сезоне 25-летний футболист забил один мяч и отдал три результативные передачи в 27 матчах за армейцев во всех турнирах. По информации СМИ, футболист перейдёт в турецкий клуб за €5 млн.

Ранее нападающий ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что журналист Фабрицио Романо не связывался с ним по поводу интереса ПАОКа.