ЦСКА договорился с «Бешикташем» о переходе Зайнутдинова
- РИА Новости
«ЦСКА и «Бешикташ» достигли принципиальной договорённости о переходе Зайнутдинова. Клуб пошёл на встречу Бахе, и уже сегодня он отправился на медобследование в Стамбул», — заявил Брейдо в своём Telegram-канале.
Он также отметил, что игрок попрощался с командой на базе, а затем приехал на стадион попрощаться с сотрудниками офиса.
В прошедшем сезоне 25-летний футболист забил один мяч и отдал три результативные передачи в 27 матчах за армейцев во всех турнирах. По информации СМИ, футболист перейдёт в турецкий клуб за €5 млн.
Ранее нападающий ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что журналист Фабрицио Романо не связывался с ним по поводу интереса ПАОКа.