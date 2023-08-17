ES: капитан «Челси» Джеймс может пропустить до нескольких месяцев из-за травмы бедра
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Защитник ждёт результатов медицинского обследования, сообщает Evening Standart.
Отмечается, что капитан может пропустить от нескольких недель до нескольких месяцев.
Игрок был заменён на 76-й минуте игры с «Ливерпулем» (1:1) в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Ранее главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что вратарь немецкого клуба Мануэль Нойер может вернуться к тренировкам с командой в ближайшие недели.