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ES: капитан «Челси» Джеймс может пропустить до нескольких месяцев из-за травмы бедра

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Капитан «Челси» Рис Джеймс получил травму задней поверхности бедра.
ES: капитан «Челси» Джеймс может пропустить до нескольких месяцев из-за травмы бедра
  • Gettyimages.ru

Защитник ждёт результатов медицинского обследования, сообщает Evening Standart.

Отмечается, что капитан может пропустить от нескольких недель до нескольких месяцев.

Игрок был заменён на 76-й минуте игры с «Ливерпулем» (1:1) в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Ранее главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что вратарь немецкого клуба Мануэль Нойер может вернуться к тренировкам с командой в ближайшие недели.

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