ES: капитан «Челси» Джеймс может пропустить до нескольких месяцев из-за травмы бедра

Капитан «Челси» Рис Джеймс получил травму задней поверхности бедра.

Защитник ждёт результатов медицинского обследования, сообщает Evening Standart.

Отмечается, что капитан может пропустить от нескольких недель до нескольких месяцев.

Игрок был заменён на 76-й минуте игры с «Ливерпулем» (1:1) в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Ранее главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что вратарь немецкого клуба Мануэль Нойер может вернуться к тренировкам с командой в ближайшие недели.