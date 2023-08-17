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Масалитин: своих лучших времён ЦСКА пока не дождался

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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
Масалитин: своих лучших времён ЦСКА пока не дождался
  • РИА Новости

«Своих лучших времён ЦСКА пока не дождался. Команда ищет игру. Временами находит. Поэтому шансы в матче с «Динамо» равные. Ни у кого нет перевеса», — цитирует Масалитина «Евро‑Футбол.Ру».

Игра «Динамо» — ЦСКА пройдёт 19 августа на поле стадиона «ВТБ Арена». Армейская команда по итогам четырёх туров с девятью очками занимает третье место в турнирной таблице. Бело-голубые (семь очков) располагаются на седьмой строчке.

Ранее бывший форвард «Динамо» Руслан Пименов заявил, что ЦСКА будет иметь преимущество в московском дерби в рамках пятого тура чемпионата России по футболу.

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