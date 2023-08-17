Шунин назвал неудачным старт «Динамо» в новом сезоне РПЛ

Голкипер «Динамо» Антон Шунин считает, что игроки московской команды должны в самое ближайшее время начать показывать результативный футбол.

«Начало сезона смазали. У нас были очень тяжёлые сборы, причём в отпуске тоже были сложные тренировки», — цитирует Шунина «Чемпионат».

По его словам, тренировочные сборы у Марцела Лички — одни из самых сложных.

«Думаю, нужно было время, чтобы все набрали форму, чтобы механизм заработал. Удалось выиграть у «Зенита», потом у «Краснодара» в Кубке, теперь у «Балтики». Постепенно игра налаживается», — добавил Шунин.

«Динамо» по итогам четырёх туров с семью очками занимает седьмое место в турнирной таблице. Бело-голубые в ближайшем матче 19 августа примут на своём поле столичный ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Руслам Пименов считает ЦСКА фаворитом в столичном дерби с «Динамо».