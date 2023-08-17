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Нойер может вернуться к тренировкам «Баварии» в ближайшие недели

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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что вратарь немецкого клуба Мануэль Нойер может вернуться к тренировкам с командой в ближайшие недели.
Нойер может вернуться к тренировкам «Баварии» в ближайшие недели
  • Gettyimages.ru

«Мы ожидаем, что он сможет присоединиться к командным тренировкам в ближайшие несколько недель», — цитирует Тухеля официальный аккаунт «Баварии».

Наставник также отметил, что операция дала положительный эффект и ускорила восстановление спортсмена.

В декабре вратарь получил перелом голени, катаясь на лыжах.

Ранее бразильский футболист мадридского «Реала» Эдер Милитао успешно перенёс операцию после разрыва передней крестообразной связки левого колена.

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