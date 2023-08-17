Нойер может вернуться к тренировкам «Баварии» в ближайшие недели
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«Мы ожидаем, что он сможет присоединиться к командным тренировкам в ближайшие несколько недель», — цитирует Тухеля официальный аккаунт «Баварии».
Наставник также отметил, что операция дала положительный эффект и ускорила восстановление спортсмена.
В декабре вратарь получил перелом голени, катаясь на лыжах.
Ранее бразильский футболист мадридского «Реала» Эдер Милитао успешно перенёс операцию после разрыва передней крестообразной связки левого колена.