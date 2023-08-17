Нойер может вернуться к тренировкам «Баварии» в ближайшие недели

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что вратарь немецкого клуба Мануэль Нойер может вернуться к тренировкам с командой в ближайшие недели.

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