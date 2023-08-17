Глава World Athletics назвал правильным решение восстановить статус ВФЛА

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу дал понять, что не испытывает сожалений в связи с восстановлением Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Уверен, что мы приняли верное решение. Мы работаем с ВФЛА через независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике. Хотим удостовериться в том, что в России действует чёткая антидопинговая система», — цитирует Коу пресс-служба World Athletics.

Британец подчеркнул, что всегда придерживался правила, что если World Athletics принимает жёсткие решения, то они должны быть обоснованы.

Совет World Athletics в марте восстановил статус ВФЛА. Однако продлил отстранение легкоатлетов из России из-за ситуации на Украине.

Ранее в World Athletics заявили, что российские легкоатлеты не примут участия в Олимпиаде.