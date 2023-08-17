Емельяненко: Монсон разнесёт Тактарова в одну калитку

Российский боец Александр Емельяненко считает, что Джефф Монсон победит Олега Тактарова, если поединок будет настоящим.

«Если этот поединок будет настоящим, то у Тактарова нет шансов — Монсон разнесёт его в одну калитку», — приводит слова Емельяненко «Матч ТВ».

Напомним, что последний бой Монсона был выставочным и состоялся в Москве на арене УСК «Крылья Советов». Монсон провёл поединок с Артуром Варданяном. Он продлился три раунда, по итогам которых судьями была объявлена ничья.

Бой Монсона с Тактаровым состоится 18 августа.

Ранее сообщалось, что Монсон считает, что Фёдору Емельяненко не нужно проводить бой с Тайсоном.