Американcкий боксёр Джонсон пришёл на взвешивание в футболке с изображением Путина

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Кевин Джонсон надел футболку с российским триколором и изображением президента РФ Владимира Путина.

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