Американcкий боксёр Джонсон пришёл на взвешивание в футболке с изображением Путина
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Об этом сообщает «Матч ТВ».
В такой одежде он появился на церемонии взвешивания, приуроченной к турниру суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
31 марта американец после победы в боксёрском поединке над россиянином Вячеславом Дациком обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой получить российское гражданство.
15 августа стало известно, что Джонсон получил лицензию Федерации бокса России. Американский спортсмен взял отчество Владимирович в честь Путина.
Ранее Джонсон заявил, что восхищается мудростью Путина.