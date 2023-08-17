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Американcкий боксёр Джонсон пришёл на взвешивание в футболке с изображением Путина

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Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Кевин Джонсон надел футболку с российским триколором и изображением президента РФ Владимира Путина.
Американcкий боксёр Джонсон пришёл на взвешивание в футболке с изображением Путина
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Матч ТВ».

В такой одежде он появился на церемонии взвешивания, приуроченной к турниру суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

31 марта американец после победы в боксёрском поединке над россиянином Вячеславом Дациком обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой получить российское гражданство.

15 августа стало известно, что Джонсон получил лицензию Федерации бокса России. Американский спортсмен взял отчество Владимирович в честь Путина. 

Ранее Джонсон заявил, что восхищается мудростью Путина.

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