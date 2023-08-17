Савченко — о назначениях судей на матчи 5-го тура: в РПЛ дефицит качественных арбитров
- Gettyimages.ru
«Считаю, что назначения на главные матчи 5-го тура принимались исходя из того, что в РПЛ существует дефицит качественных арбитров. У нас в лиге есть только два человека, которым можно доверить такие сложные матчи, — это Владислав Безбородов и Павел Кукуян. Второй получил назначение на московское дерби «Динамо» — ЦСКА. Кукуян должен справиться с такой сложной задачей. А на матч «Спартака» и «Зенита» назначили Сергея Карасёва.
Думаю, если бы не временное отстранение, матч между двумя столицами обслуживал бы именно Безбородов. В данный момент он лучше Карасёва. Владислава нужно немедленно возвращать на матчи. Работать некому, и это большая проблема», — сказал Савченко RT.
Ранее сообщалось, что Карасёв назначен главным арбитром матча 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит».