Федерацию плавания Австралии могут исключить из World Aquatics из-за проблем с управлением
- РИА Новости
Об этом сообщает ABC.
Причиной данного решения World Aquatics стал ряд увольнений руководителей организации. Международная федерация требует создать управляющий комитет. Swimming Australia также намерена принять новые уставные документы.
В случае невыполнения требований Федерация Австралии будет исключена и её спортсменам придётся выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Общее собрание Swimming Australia состоится 20 октября.
Ранее сообщалось, что трансгендеры дебютируют на соревнованиях World Aquatics в специальной категории.