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Федерацию плавания Австралии могут исключить из World Aquatics из-за проблем с управлением

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Федерация плавания Австралии (Swimming Australia, SA) созовёт общее собрание из-за возможного исключения из Международной федерации плавания (World Aquatics).
Федерацию плавания Австралии могут исключить из World Aquatics из-за проблем с управлением
  • РИА Новости

Об этом сообщает ABC.

Причиной данного решения World Aquatics стал ряд увольнений руководителей организации. Международная федерация требует создать управляющий комитет. Swimming Australia также намерена принять новые уставные документы.

В случае невыполнения требований Федерация Австралии будет исключена и её спортсменам придётся выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Общее собрание Swimming Australia состоится 20 октября.

Ранее сообщалось, что трансгендеры дебютируют на соревнованиях World Aquatics в специальной категории.

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