Федерацию плавания Австралии могут исключить из World Aquatics из-за проблем с управлением

Федерация плавания Австралии (Swimming Australia, SA) созовёт общее собрание из-за возможного исключения из Международной федерации плавания (World Aquatics).

Об этом сообщает ABC.

Причиной данного решения World Aquatics стал ряд увольнений руководителей организации. Международная федерация требует создать управляющий комитет. Swimming Australia также намерена принять новые уставные документы.

В случае невыполнения требований Федерация Австралии будет исключена и её спортсменам придётся выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Общее собрание Swimming Australia состоится 20 октября.

Ранее сообщалось, что трансгендеры дебютируют на соревнованиях World Aquatics в специальной категории.