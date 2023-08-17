Тарпи: Изидор подпишет контракт с «Марселем» на пять лет
- РИА Новости
Как сообщает журналист Гийом Тарпи со ссылкой на L’Équipe, соглашение будет рассчитано на пять лет.
Отмечается, что французский клуб пока не достиг договорённости о переходе Изидора.
По информации Marca, сделка между клубами будет завершена до конца августа. Железнодорожники ожидают от продажи Изидора €6—7 млн.
В текущем сезоне 22-летний француз сыграл в шести матчах за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Ранее агент Изидора опроверг информацию о том, что игрок согласовал контракт с «Марселем».