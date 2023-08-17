Гвардиола дал понять, что недоволен календарём АПЛ после победы в Суперкубке УЕФА
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«Нам нужно восстановиться. Большое спасибо АПЛ за то, что мы играем в субботу, а не в воскресенье», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.
«Манчестер Сити» впервые стал обладателем Суперкубка УЕФА. Команда победила «Севилью» в серии пенальти (5:4).
Уже 19 августа команде Гвардиолы предстоит сыграть с «Ньюкаслом» в чемпионате Англии.
Ранее Гвардиола сообщил, что полузащитник Кевин Де Брёйне пропустит несколько месяцев из-за травмы.