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Гвардиола дал понять, что недоволен календарём АПЛ после победы в Суперкубке УЕФА

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал понять, что недоволен календарём АПЛ после победы над «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА.
Гвардиола дал понять, что недоволен календарём АПЛ после победы в Суперкубке УЕФА
  • Gettyimages.ru

«Нам нужно восстановиться. Большое спасибо АПЛ за то, что мы играем в субботу, а не в воскресенье», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

«Манчестер Сити» впервые стал обладателем Суперкубка УЕФА. Команда победила «Севилью» в серии пенальти (5:4).

Уже 19 августа команде Гвардиолы предстоит сыграть с «Ньюкаслом» в чемпионате Англии.

Ранее Гвардиола сообщил, что полузащитник Кевин Де Брёйне пропустит несколько месяцев из-за травмы.

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