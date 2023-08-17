Андрей Федун верит, что болельщики вернутся на стадион «Спартака»

Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун выразил надежду, что стадион «Открытие Банк Арена» в скором времени будет опять заполняться полностью.

«Там уже достаточно развлекательных программ для болельщиков. Хочется верить, что фанаты вернутся на стадион, без них футбол не такой интересный. Хотя пишут, что уже 30 тыс. собирается на матч с «Зенитом», — сказал Федун «Матч ТВ».

Средняя посещаемость «Спартака» в сезоне-2023/24 на домашних матчах составляет порядка 11 тыс. зрителей.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».



































