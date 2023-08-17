Чернышенко: российские спортсмены показывают результаты мирового уровня
«Международная спортивная жизнь продолжается, и российские спортсмены поддерживают соревновательную активность. Причём спортивные результаты демонстрируются на уровне чемпионатов мира», — цитирует Чернышенко «Матч ТВ».
Большинство международных спортивных федераций из-за ситуации на Украине отстранили россиян от состязаний.
МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.
Ранее бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова выразила надежду, что российские спортсмены смогут поехать на Олимпийские игры в Париже.