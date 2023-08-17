Узнать больше

Чернышенко: российские спортсмены показывают результаты мирового уровня

Короткая ссылка
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко считает, что российские спортсмены в условиях изоляции продолжают прогрессировать.

«Международная спортивная жизнь продолжается, и российские спортсмены поддерживают соревновательную активность. Причём спортивные результаты демонстрируются на уровне чемпионатов мира», — цитирует Чернышенко «Матч ТВ».

Большинство международных спортивных федераций из-за ситуации на Украине отстранили россиян от состязаний.

МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова выразила надежду, что российские спортсмены смогут поехать на Олимпийские игры в Париже.








Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить