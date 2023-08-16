СКА переведёт семье Амирова призовые за победу в предсезонном турнире

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг сообщил, что было принято решение помочь финансово семье скончавшегося хоккеиста Родиона Амирова.

«На прошлой неделе СКА стал победителем турнира Sochi XHL и выиграл миллион рублей. Сегодня мы сообща решили перевести эти деньги семье Родиона Амирова», — написал Ротенберг в Telegram-канале.

По его словам, новость о преждевременной кончине Амирова потрясла до глубины души всех в команде — тренеров, игроков, персонал.

«Наш друг Родион, мы никогда тебя не забудем», — добавил Ротенберг.

14 августа о смерти 21-летнего Амирова сообщил агент Дэн Мильштейн.

В феврале 2022 года у форварда была обнаружена опухоль головного мозга. Хоккеист прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

Ранее Олег Матыцин заявил, что Амиров был яркой звездой отечественного хоккея.







