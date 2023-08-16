Российские юниоры завоевали шесть медалей на турнире по вольной борьбе на чемпионате мира

Юниорская сборная России по вольной борьбе завоевала шесть медалей разного достоинства на чемпионате мира 2023 года среди спортсменов до 20 лет в Аммане (Иордания).

Gettyimages.ru