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Российские юниоры завоевали шесть медалей на турнире по вольной борьбе на чемпионате мира

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Юниорская сборная России по вольной борьбе завоевала шесть медалей разного достоинства на чемпионате мира 2023 года среди спортсменов до 20 лет в Аммане (Иордания).
Российские юниоры завоевали шесть медалей на турнире по вольной борьбе на чемпионате мира
  • Gettyimages.ru

Золотую награду выиграл Ибрагим Кадиев (весовая категория до 79 кг). Серебро завоевали Эльдар Ахмадудинов (до 61 кг) и Саид-Хасан Ахматов (до 125 кг).

Бронза досталась Далгату Абдулкадырову (до 65 кг), Магомеду Байтукаеву (до 70 кг), Мустафагаджи Малачдибирову (до 92 кг), Антону Сучкову (до 74 кг).

Руководство Объединённого мира борьбы 4 апреля приняло решение допустить атлетов из России и Белоруссии к соревнованиям под своей эгидой в нейтральном статусе.

Ранее Михаил Мамиашвили назвал безумием отказ украинцев пожать руки россиянам на юниорском ЧМ.

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