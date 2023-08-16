Сёмин: инцидент с журналистом не должен повлиять на игру Дзюбы

Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин считает, что нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба продолжит играть на высоком уровне.

«Если игрок хорошо подготовлен к сезону, значит, ничего не скажется, никакая ситуация. Если плохо подготовлен, то скажется», — цитирует Сёмина ТАСС.

При этом экс-тренер «Локо» не стал советовать руководству клуба вводить санкции против Дзюбы.

«В клубе разберутся сами, какие тут действия нужны. Может быть, Дзюба и не виноват в этой ситуации, может быть такое, что и журналист спровоцировал», — добавил Сёмин.

После матча четвёртого тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) представитель СМИ задал вопрос, процитировав Игоря Шалимова, который заявил, что форвард не забьёт больше двух голов в сезоне-2023/24. Дзюба резко ответил на вопрос журналиста.

КДК РФС принял решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно после ситуации с журналистом. А также назначил штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее Леонид Слуцкий высказался в защиту Дзюбы в ситуации с журналистом.