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Сёмин: инцидент с журналистом не должен повлиять на игру Дзюбы

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин считает, что нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба продолжит играть на высоком уровне.
Сёмин: инцидент с журналистом не должен повлиять на игру Дзюбы
  • РИА Новости

«Если игрок хорошо подготовлен к сезону, значит, ничего не скажется, никакая ситуация. Если плохо подготовлен, то скажется», — цитирует Сёмина ТАСС.

При этом экс-тренер «Локо» не стал советовать руководству клуба вводить санкции против Дзюбы.

«В клубе разберутся сами, какие тут действия нужны. Может быть, Дзюба и не виноват в этой ситуации, может быть такое, что и журналист спровоцировал», — добавил Сёмин.

После матча четвёртого тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) представитель СМИ задал вопрос, процитировав Игоря Шалимова, который заявил, что форвард не забьёт больше двух голов в сезоне-2023/24. Дзюба резко ответил на вопрос журналиста.

КДК РФС принял решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно после ситуации с журналистом. А также назначил штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее Леонид Слуцкий высказался в защиту Дзюбы в ситуации с журналистом.

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