Талалаев: арбитрам, которые удаляют тренеров, нужен дешёвый авторитет
- РИА Новости
«Судьи сами себя оскорбляют своей работой. Как правило, арбитры, которые удаляют тренеров, не обладают авторитетом и определённым уровнем судейства», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».
По его мнению, таким судьям «нужен дешёвый авторитет».
«Мы знаем Семака с детства, юности. Он не то что ненормативную лексику не использует, он голос повышает редко. Арбитры совершают ошибки и пытаются спрятаться за эти решения», — добавил Талалаев.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал 16 августа Талалаева на два матча Первой лиги за оскорбительное поведение в игре пятого тура с «Родиной» (2:0).
Ранее сообщалось, что Артём Дзюба дисквалифицирован на два матча РПЛ условно и оштрафован на 50 тыс. рублей.