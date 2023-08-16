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Талалаев: арбитрам, которые удаляют тренеров, нужен дешёвый авторитет

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Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев считает, что арбитры не должны так часто удалять наставников команд.
Талалаев: арбитрам, которые удаляют тренеров, нужен дешёвый авторитет
  • РИА Новости

«Судьи сами себя оскорбляют своей работой. Как правило, арбитры, которые удаляют тренеров, не обладают авторитетом и определённым уровнем судейства», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

По его мнению, таким судьям «нужен дешёвый авторитет».

«Мы знаем Семака с детства, юности. Он не то что ненормативную лексику не использует, он голос повышает редко. Арбитры совершают ошибки и пытаются спрятаться за эти решения», — добавил Талалаев.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал 16 августа Талалаева на два матча Первой лиги за оскорбительное поведение в игре пятого тура с «Родиной» (2:0).

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба дисквалифицирован на два матча РПЛ условно и оштрафован на 50 тыс. рублей.

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