Талалаев: арбитрам, которые удаляют тренеров, нужен дешёвый авторитет

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев считает, что арбитры не должны так часто удалять наставников команд.

«Судьи сами себя оскорбляют своей работой. Как правило, арбитры, которые удаляют тренеров, не обладают авторитетом и определённым уровнем судейства», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

По его мнению, таким судьям «нужен дешёвый авторитет».

«Мы знаем Семака с детства, юности. Он не то что ненормативную лексику не использует, он голос повышает редко. Арбитры совершают ошибки и пытаются спрятаться за эти решения», — добавил Талалаев.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал 16 августа Талалаева на два матча Первой лиги за оскорбительное поведение в игре пятого тура с «Родиной» (2:0).

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба дисквалифицирован на два матча РПЛ условно и оштрафован на 50 тыс. рублей.