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Колосков — об инциденте Дзюбы с журналистом: три года в печёнках у меня Артём

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков дал понять, что не удивлён вызывающим поведением форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.
Колосков — об инциденте Дзюбы с журналистом: три года в печёнках у меня Артём
  • РИА Новости

«Я уже привык к такому его поведению. Уже три года в печёнках у меня Дзюба. Не только грубость Дзюбы уже привычна, но и глупость его привычна», — цитирует Колоскова «Спорт день за днём».

При этом он не стал рассуждать на тему, справедливо ли наказание футболиста.

«Надо знать дисциплинарный кодекс, который устанавливал комитет. Я его не знаю», — добавил Колосков.

После матча четвёртого тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) представитель СМИ задал вопрос, процитировав Игоря Шалимова, который заявил, что форвард не забьёт больше двух голов в сезоне-2023/24. Дзюба резко ответил на вопрос журналиста.

КДК РФС принял решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно после ситуации с журналистом. А также назначил штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее Леонид Слуцкий высказался в защиту Дзюбы в ситуации с журналистом.







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