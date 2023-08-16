«Локомотив» запросит мотивировочную часть решения КДК РФС по Дзюбе

Руководство московского «Локомотива» дало понять, что не намерено соглашаться с решением Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) по инциденту с форвардом Артёмом Дзюбой и журналистом.

«Клуб запросит мотивировочную часть этого решения, чтобы понять, почему были в принципе нарушены нормы регламента со стороны футболиста, так как нет ни одного квалифицирующего признака оскорбительного поведения», — сообщает пресс-служба «Локо».

Он подчеркнул, что сам журналист Виталий Бородин заявил, что не считает фразу, сказанную нашим футболистом Артёмом Дзюбой на парковке, оскорбительной.

«Футбольный клуб согласен, что поведение Дзюбы было излишне эмоциональным, о чём сам футболист заявил в ходе заседания КДК РФС, пообещав сделать выводы и не повторять подобных ошибок в дальнейшем», — говорится в заявлении.

После матча четвёртого тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) представитель СМИ задал вопрос, процитировав Игоря Шалимова, который заявил, что форвард не забьёт больше двух голов в сезоне-2023/24. Дзюба резко ответил на вопрос журналиста.

КДК РФС принял решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно после ситуации с журналистом. А также назначил штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее Леонид Слуцкий высказался в защиту Дзюбы в ситуации с журналистом.