Представитель Дзюбы: мы всю нашу медийность рубим на корню, поощряя попытки провокаций

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, отреагировал на решение Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

«Для меня решение о его дисквалификации удивительно и непонятно. Получается, в наше время любой может ткнуть телефоном в лицо известному человеку, что-то спросить, не представившись, не сообщив, какое издание представляет, и ждать, что ему будут давать интервью», — цитирует Гольдмана «Матч ТВ».

После матча четвёртого тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) представитель СМИ задал вопрос, процитировав Игоря Шалимова, который заявил, что форвард не забьёт больше двух голов в сезоне-2023/24. Дзюба резко ответил на вопрос журналиста.

После этой ситуации КДК принял решение дисквалифицировать игрока на два матча РПЛ условно и оштрафовать на 50 тыс. рублей.

Ранее Леонид Слуцкий высказался в защиту Дзюбы в ситуации с журналистом.