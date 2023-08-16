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Представитель Дзюбы: мы всю нашу медийность рубим на корню, поощряя попытки провокаций

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Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, отреагировал на решение Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).
Представитель Дзюбы: мы всю нашу медийность рубим на корню, поощряя попытки провокаций
  • РИА Новости

«Для меня решение о его дисквалификации удивительно и непонятно. Получается, в наше время любой может ткнуть телефоном в лицо известному человеку, что-то спросить, не представившись, не сообщив, какое издание представляет, и ждать, что ему будут давать интервью», — цитирует Гольдмана «Матч ТВ».

После матча четвёртого тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) представитель СМИ задал вопрос, процитировав Игоря Шалимова, который заявил, что форвард не забьёт больше двух голов в сезоне-2023/24. Дзюба резко ответил на вопрос журналиста.

После этой ситуации КДК принял решение дисквалифицировать игрока на два матча РПЛ условно и оштрафовать на 50 тыс. рублей.

Ранее Леонид Слуцкий высказался в защиту Дзюбы в ситуации с журналистом.

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