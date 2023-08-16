Нападающий «Салавата» Алалыкин — о смерти Амирова: я потерял брата
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«Человек, который просто любил жить и ценил каждый момент своей прожитой жизни. Человек с большой буквы! Для меня он останется братом. Можно сказать, что я потерял брата. Это очень больно», — цитирует Алалыкина сайт КХЛ.
14 августа о смерти 21‑летнего Амирова сообщил агент Дэн Мильштейн.
В феврале 2022 года у форварда была обнаружена опухоль головного мозга. Хоккеист прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.
Ранее Олег Матыцин заявил, что Амиров был яркой звездой отечественного хоккея.