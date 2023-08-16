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Уайт объяснил, что общего между Чимаевым и Тайсоном

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Президент UFC Дана Уайт рассказал, что общего между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и бывшим американским боксёром Майком Тайсоном.
Уайт объяснил, что общего между Чимаевым и Тайсоном
  • Gettyimages.ru

«Кто из бойцов UFC такой же дерзкий, как Майк Тайсон? Я бы сказал, что прямо сейчас это Хамзат Чимаев. Чимаев ударит тебя по лицу и даже не задумается ни на секунду», — приводит слова Уайта RingSide24.

На счету 29-летнего Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональной карьере. Следующий бой Чимаев проведёт в средней весовой категории с бразильцем Пауло Костой. Схватка состоится 21 октября на турнире в Абу-Даби.

Ранее Коста прокомментировал предстоящий поединок с Чимаевым.

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