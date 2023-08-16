Деку стал спортивным директором «Барселоны»

Бывший футболист «Барселоны» Деку назначен на должность спортивного директора каталонского клуба.

Как сообщается на сайте клуба, Деку заключил контракт с каталонцами на три сезона.

Португалец играл за «Барселону» с 2004 по 2008 год. Он провёл за каталонский клуб 161 матч во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 45 результативных передач. Также в его активе 75 матчей за национальную команду. В 2013-м футболист принял решение завершить спортивную карьеру.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал получение красной карточки в матче первого тура Примеры с «Хетафе».