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Деку стал спортивным директором «Барселоны»

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Бывший футболист «Барселоны» Деку назначен на должность спортивного директора каталонского клуба.
Деку стал спортивным директором «Барселоны»
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на сайте клуба, Деку заключил контракт с каталонцами на три сезона.

Португалец играл за «Барселону» с 2004 по 2008 год. Он провёл за каталонский клуб 161 матч во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 45 результативных передач. Также в его активе 75 матчей за национальную команду. В 2013-м футболист принял решение завершить спортивную карьеру.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал получение красной карточки в матче первого тура Примеры с «Хетафе».

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