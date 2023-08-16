Меньков: если раньше за сезон талантливых ребят могло появиться 10—15, то сейчас двое-трое

Чемпион мира 2013 года, российский прыгун в длину Александр Меньков объяснил, почему в лёгкой атлетике стало меньше талантливой молодёжи.

«В какой-то момент я понял, что в World Athletics всем на меня просто наплевать. Какой бы результат я ни показывал, людям всё равно. Скажем, в 2019 году я был лидером мирового сезона, а допуска мне не давали. Я даже решил: начну-ка сезон с плохих результатов. Может, они там подумают, что я не готов, и всё-таки допустят. Но нет, то же самое. Да чего только не приходило в голову. Были ведь случаи, когда людям после операций или родов приходил нейтральный статус, хотя было понятно, что в этом сезоне они уже точно никуда не поедут. Вот я и подумал: может, с плохими прыжками дадут нейтральный статус. Типа, пусть приезжает позориться. Но увы, и эта теория себя не оправдала. Возвращаясь к молодёжи — её стало меньше в лёгкой атлетике. Но при этом всё равно есть ребята, которые показывают высокие результаты. Мы, опытные спортсмены, на них сейчас смотрим, как когда-то в своё время старшие товарищи смотрели на нас: «Ого, юниоры уверенно шагают к вершинам!» Но их, конечно, куда меньше. Если раньше за сезон таких ребят могло появиться 10—15, то сейчас это двое-трое, по пальцам одной руки можно пересчитать», — заявил Меньков в интервью RT.

Ранее Меньков вспомнил о победе на чемпионате мира 2013 года.