«РБ Спорт»: сборная России может провести товарищеский матч с Бахрейном в сентябре

Стал известен возможный соперник сборной России по футболу во время сентябрьской паузы на матчи национальных команд.

По информации «РБ Спорт», приоритетным вариантом для РФС является сборная Бахрейна. Отмечается, что вторым соперником подопечных Валерия Карпина станет команда Катара.

После отстранения российских команд от международных соревнований сборная России сыграла пять товарищеских игр — с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

Ранее сообщалось, что РФС не предлагал Индии провести товарищеский матч с Россией.