Соломатин: Верховная рада Украины пожелала мне вернуться домой в мешке

Бывший защитник сборной России и ЦСКА Андрей Соломатин заявил, что получил от Верховной рады Украины пожелание погибнуть в зоне СВО.

«Верховная рада пожелала мне вернуться домой в мешке. А санкции… Об этом я даже и не думаю. Я был готов к подобному. Видимо, кому‑то нечего делать, он и сидит, ведёт подобные списки, получает от этого оргазм», — цитирует Соломатина «Матч ТВ».

7 августа стало известно, что Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном «Эспаньола». Он уже несколько раз приезжал в Донбасс с гуманитарной помощью. Его позывной — Солома.

Напомним, что футболист завершил профессиональную карьеру в 2007 году.

Ранее Соломатин рассказал о просмотре матчей РПЛ в зоне СВО.