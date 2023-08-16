Calciomercato: «Спартак» и «Локомотив» интересуются защитником «Торино» Войводой

Защитник «Торино» Мергим Войвода может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, «Локомотив» и «Спартак» заинтересованы в услугах 28-летнего футболиста.

В сезоне-2022/23 Войвода провёл за итальянский клуб 32 матча во всех турнирах и отметился шестью результативными передачами. В нынешнем сезоне он успел провести один матч, где отличился одним забитым мячом и голевым пасом. Его контракт с «Торино» рассчитан до 2024 года. Transfermarkt оценивает трансфер футболиста в €4 млн.

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