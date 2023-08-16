World Boxing намерена добиться признания МОК

World Boxing, которая была создана в качестве альтернативы Международной ассоциации бокса (IBA), планирует добиться признания Международного олимпийского комитета (МОК).

«World Boxing намерена подать заявку на признание МОК в качестве международной олимпийской федерации. Однако МОК отметил, что они не будут начинать никаких обсуждений с World Boxing до завершения арбитражного разбирательства с IBA», — приводит слова пресс-службы организации ТАСС.

В апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США создали альтернативную федерацию (World Boxing). Позже их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Многие ассоциации учли указания МОК.

Ранее IBA объявила о том, что Всемирный боксёрский форум пройдёт в Китае.