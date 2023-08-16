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Овечкин — о своих главных покупках на аукционах: купил майку Джордана и стул Нурмагомедова

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своих покупках на аукционах.
Овечкин — о своих главных покупках на аукционах: купил майку Джордана и стул Нурмагомедова
  • globallookpress.com

«Конечно, купил майку баскетболиста Майкла Джордана на аукционе у Андрея Кириленко, стул Хабиба Нурмагомедова известный. Это всё у нас хранится, это всё будет у нас дома находиться. Такие вещи всегда только возрастают в цене со временем. Дай бог, чтобы через пару лет продал за 3 млн», — цитирует Овечкина «Матч ТВ».

Нурмагомедов в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Нурмагомедов нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи. В начале 2023 года российский боец принял решение об уходе из индустрии смешанных единоборств.

Ранее Овечкин рассказал, что никогда специально не следил за питанием.

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