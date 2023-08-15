Узнать больше

FOX Sports MX: Чавес отказался от перехода в «Динамо»

Короткая ссылка
Полузащитник «Пачуки» Луис Чавес отказался от перехода в «Динамо».
FOX Sports MX: Чавес отказался от перехода в «Динамо»
  • AP

Как сообщает FOX Sports MX, до футболиста так и не дошли деньги, для того чтобы он оплатил разрыв контракта с «Пачукой». Отмечается, что из-за этого Чавес «разочаровался» в российских командах.

В данный момент футболист ведёт переговоры с европейскими клубами.

В прошедшем сезоне Чавес забил три мяча и отдал пять результативных передач в 42 матчах за «Пачуку» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Пачука» отпустит Чавеса, чтобы он мог перейти в «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить