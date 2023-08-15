FOX Sports MX: Чавес отказался от перехода в «Динамо»
- AP
Как сообщает FOX Sports MX, до футболиста так и не дошли деньги, для того чтобы он оплатил разрыв контракта с «Пачукой». Отмечается, что из-за этого Чавес «разочаровался» в российских командах.
В данный момент футболист ведёт переговоры с европейскими клубами.
В прошедшем сезоне Чавес забил три мяча и отдал пять результативных передач в 42 матчах за «Пачуку» во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что «Пачука» отпустит Чавеса, чтобы он мог перейти в «Динамо».