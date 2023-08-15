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Акинфеев — о молодых голкиперах: если я нахожусь на скамейке, то за ворота не переживаю

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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев оценил игру молодых вратарей армейского клуба.
Акинфеев — о молодых голкиперах: если я нахожусь на скамейке, то за ворота не переживаю
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Его игру можно оценить не только по матчу с «Сочи», но и по другим встречам. Владислав — талантливый парень. Также не забываем, что у нас есть Илья Помазун, который находится в аренде в «Урале». Честно говоря, если я нахожусь на скамейке, то за ворота не переживаю», — цитирует Акинфеева «Матч ТВ».

Акинфеев не попал в стартовый состав ЦСКА на матч четвёртого тура с «Сочи» из-за небольшого повреждения, вместо него сыграл Владислав Тороп.

Голкипер выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе команды он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок России, семь раз — Суперкубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов дал понять, что восстановление Акинфеева после травмы должно пройти быстро.

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