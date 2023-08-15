Орещук — о Захаряне в «Реал Сосьедад»: по потенциалу Арсен не лучше Карпина

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил переход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Захарян по потенциалу лучше, чем Хохлов и Карпин? Нет. Очень сильный футболист, но то поколение было посильнее. Это касается и ментальной, и технической, и исполнительской характеристик. Надеюсь, что Арсен нас всех переубедит и докажет, что я ошибаюсь. Очень хочу, чтобы у него там всё получилось», — цитирует Орещука «Спорт день за днём».

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров 13 августа сообщил, что клуб договорился с «Реал Сосьедад» по переходу игрока.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 20-летнего россиянина в испанский клуб будет завершён в ближайшее время. Сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее сообщалось, что Захарян согласовал личный контракт с «Реал Сосьедад».