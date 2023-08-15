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ФИФА вынесла решение по иску к «Удинезе» по выплатам за трансфер Бийола

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла решение по иску к «Удинезе» по выплатам за трансфер бывшего полузащитника армейцев Яки Бийола.
ФИФА вынесла решение по иску к «Удинезе» по выплатам за трансфер Бийола
  • globallookpress.com
  • © Paola Garbuio/Keystone Press Agency

«Клуб получил решение. ФИФА взыскала с итальянского клуба сумму основного долга, но уменьшила размер пеней за просрочку. Долг на сегодняшний день не погашен», — приводит слова Брейдо «Спорт-Экспресс».

Бийол с 2018 года выступал за ЦСКА, куда перешёл из словенского «Рудара» за €400 тыс. 14 июля 2022 года футболист перешёл в «Удинезе».

По данным портала Transfermarkt, «Удинезе» обязан заплатить €4 млн за футболиста.

Ранее агент Бийола высказался о будущем своего клиента.

 

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