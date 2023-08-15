ФИФА вынесла решение по иску к «Удинезе» по выплатам за трансфер Бийола
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«Клуб получил решение. ФИФА взыскала с итальянского клуба сумму основного долга, но уменьшила размер пеней за просрочку. Долг на сегодняшний день не погашен», — приводит слова Брейдо «Спорт-Экспресс».
Бийол с 2018 года выступал за ЦСКА, куда перешёл из словенского «Рудара» за €400 тыс. 14 июля 2022 года футболист перешёл в «Удинезе».
По данным портала Transfermarkt, «Удинезе» обязан заплатить €4 млн за футболиста.
Ранее агент Бийола высказался о будущем своего клиента.