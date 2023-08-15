Джонсон: послезавтра я уже буду гражданином России, но от паспорта США пока отказываться не планирую

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) американец Кевин Джонсон рассказал, что не планирует отказываться от паспорта США.

«Послезавтра я уже буду гражданином России. Было очень много бумажной работы, но я это сделал. Но от своего американского паспорта я пока отказываться не планирую. У меня там дочь, братья и сёстры, моя мать живёт в Америке. Я не видел их пять лет», — приводит слова Джонсона РИА Новости.

31 марта 43-летний американец после победы в боксёрском поединке над россиянином Вячеславом Дациком обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой получить российское гражданство.

15 августа стало известно, что Джонсон получил лицензию Федерации бокса России. Американский спортсмен изменил своё имя на Кевин Владимирович в честь Путина.

Ранее Джонсон рассказал о различиях между США и Россией.