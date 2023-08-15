Джонсон: послезавтра я уже буду гражданином России, но от паспорта США пока отказываться не планирую
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- © Martin Rose
«Послезавтра я уже буду гражданином России. Было очень много бумажной работы, но я это сделал. Но от своего американского паспорта я пока отказываться не планирую. У меня там дочь, братья и сёстры, моя мать живёт в Америке. Я не видел их пять лет», — приводит слова Джонсона РИА Новости.
31 марта 43-летний американец после победы в боксёрском поединке над россиянином Вячеславом Дациком обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой получить российское гражданство.
15 августа стало известно, что Джонсон получил лицензию Федерации бокса России. Американский спортсмен изменил своё имя на Кевин Владимирович в честь Путина.
Ранее Джонсон рассказал о различиях между США и Россией.