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Джонсон: послезавтра я уже буду гражданином России, но от паспорта США пока отказываться не планирую

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Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) американец Кевин Джонсон рассказал, что не планирует отказываться от паспорта США.
Джонсон: послезавтра я уже буду гражданином России, но от паспорта США пока отказываться не планирую
  • Gettyimages.ru
  • © Martin Rose

«Послезавтра я уже буду гражданином России. Было очень много бумажной работы, но я это сделал. Но от своего американского паспорта я пока отказываться не планирую. У меня там дочь, братья и сёстры, моя мать живёт в Америке. Я не видел их пять лет», — приводит слова Джонсона РИА Новости.

31 марта 43-летний американец после победы в боксёрском поединке над россиянином Вячеславом Дациком обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой получить российское гражданство.

15 августа стало известно, что Джонсон получил лицензию Федерации бокса России. Американский спортсмен изменил своё имя на Кевин Владимирович в честь Путина. 

Ранее Джонсон рассказал о различиях между США и Россией.

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